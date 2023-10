Projetando resultados diferentes em 2024, Jean Mangabeira continua em recuperação no Náutico

A- A+

Desde a queda do Náutico na primeira fase da Série C, boa parte do departamento de futebol profissional do clube foi desfeito e o maior volume de notícias do Timbu está nas disputas políticas e na futura eleição. Em meio a esse cenário, Jean Mangabeira, volante que lesionou seriamente o joelho na última partida do time alvirrubro, continua sendo um dos poucos jogadores que seguem trabalhando. Entregue ao departamento médico, o cabeça de área busca acelerar a recuperação para voltar bem aos gramados em 2024.

“É um trabalho que eu não esperava estar fazendo, mas já que aconteceu, estou trabalhando firme, acredito completamente nos profissionais do departamento médico do clube, acredito que estou fazendo um ótimo trabalho e creio que vou ter uma boa recuperação”, declarou o volante.

Atleta de 26 anos, em 2023, Jean teve a temporada com o maior número de jogos em um mesmo ano. Ao todo, o meio campista realizou 41 partidas, sendo 35 como titular do time e marcando três gols. Em um ano de poucos bons momentos coletivos, Mangabeira ainda conseguiu ter razoável destaque no time alvirrubro e comemorou ter entrado nas graças da torcida.

“Foi um ano onde consegui acumular muitos jogos. Acredito que tive uma evolução ao longo da temporada, isso é muito importante para o atleta. Cheguei num clube que é grande, que tem uma pressão pela grandeza que tem. Acredito que fui abraçado pela torcida por conta do trabalho que fiz e fico feliz por ter agradado eles", disse.

Projetando a próxima temporada

Em 2023, o Náutico caiu nas quartas do Campeonato Pernambucano, não conseguiu vaga para a Copa do Brasil de 2024, fracassou mais uma vez na Copa do Nordeste ao ser derrotado pelo ABC, também nas quartas, e não conseguiu sequer avançar na Série C. Junta-se o fato o grande número de contratações de jogadores e os quatro treinadores que o elenco teve ao longo do ano.

Para Mangabeira, é necessário aprender com os erros de 2023. Ele enxerga como obrigação tirar o clube da Série C no próximo ano. “Ano que vem a gente precisa fazer muita coisa diferente e buscar o principal objetivo do clube, que é voltar para a Série B. Acredito que pela grandeza do clube, não podemos permanecer na situação que está hoje”, pregou o camisa 5.

Jean não é único que vem trabalhando para recuperar as condições clínicas. O zagueiro Odivan e o atacante Kayon também são atletas que estão no departamento médico, ambos também com lesões ligamentares no joelho.



