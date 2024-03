Projeto de extensão da UFPE oferece aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres

A- A+

Um projeto de extensão da UFPE promove nesta sexta-feira (8), às 15h, um aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade. O projeto "Jiu-jitsu: defesa pessoal numa perspectiva inclusiva, artística e humana" é aberto à todas as mulheres, sem a necessidade de vínculo com a instituição.

O aulão será voltado para o ensino de técnicas de jiu-jitsu para a defesa das mulheres, abordando situações comuns de conflitos na rua e a melhor forma de se defender dela. De acordo com o projeto, o evento também é uma ótima oportunidade para quem deseja ter o primeiro contato com o jiu-jitsu.

O evento será ministrado por um professor faixa preta de jiu-jitsu e será aberto para mulheres cis, trans e travestis.

As inscrições para o aulão são gratuitas e podem ser realizadas através do link na bio do instagram @jiujitsu.cac. Todos os materiais necessários para participar da aula serão fornecidos no local do evento.

Jiu-jítsu CAC

O Jiu-jitsu CAC é um projeto de extensão da UFPE. O projeto, alinhado com os princípios do jiu-jitsu, promove a inclusão e, com isso, respeita as limitações físicas e mentais enquanto ensina técnicas de jiu-jitsu e defesa pessoal. O projeto é gratuito, não requer vínculo direto com a UFPE e está aberto para receber todos os públicos. As aulas ocorrem às segundas e quartas-feiras, às 15h, na sala 54 (Ana Regina) do Centro de Artes e Comunicação da UFPE.

Serviço

Aulão de defesa social para mulheres

Local: Sala 40, Centro de Artes e Comunicação (CAC) - UFPE

Horário: 15h

