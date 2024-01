A- A+

Futebol Feminino Projeto de Lei define Dia Estadual do Futebol Feminino em Pernambuco De autoria do deputado William Brigido, lei entrou em vigor na última terça-feira (2)

Ainda buscando espaço e reconhecimento entre os brasileiros, o futebol feminino ganhou um dia para chamar de seu em Pernambuco. Em Projeto de Lei de autoria do deputado William Brigido (Republicanos), foi definido que o dia 19 de julho - Dia Nacional do Futebol - será o Dia Estadual do Futebol Feminino.

Entre as justificativas, "a escolha da data tem como base não apenas a importância histórica do futebol no Brasil, mas também a necessidade de reconhecimento e visibilidade para as mulheres que praticam esse esporte".

A lei entrou em vigor na última terça-feira (2), após publicação do Diário Oficial, e faz parte da Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, do deputado Diogo Moraes (PSB), que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco.

Ainda de acordo com texto publicado no site da Alepe, Brigido afirma que "a criação de um dia específico é uma oportunidade de destacar a importância das mulheres no esporte e incentivar a igualdade de oportunidades para jogadoras, treinadoras e demais profissionais envolvidos".

