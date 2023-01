A- A+

Vôlei Projeto de vôlei de praia para surdos inicia inscrições para aulas no Geraldão Programa é realizado em parceria com a Prefeitura do Recife e visa promover inclusão para a comunidade surda dentro do esporte

Com o objetivo de promover, incentivar e integrar crianças e jovens surdos através do esporte, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) passará a abrigar o projeto “As Mãos Falam Pelo Jogo”.

As inscrições abriram nesta quarta-feira (18) e seguem até o dia 8 de fevereiro, com as atividades iniciando no dia 14. Todo o processo pode ser feito pelo seguinte link: https://forms.gle/Gend79ZroteHJC2S7. O programa tem apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

Inicialmente, os alunos serão divididos em duas turmas. A primeira com integrantes entre 12 e 15 anos; a segunda, com idade entre 16 e 20. As aulas serão às terças e quintas, das 17h às 19h.

Todas as atividades serão realizadas por dois professores de Educação Física, num ambiente que garanta a imersão dos alunos em sua própria cultura. Ou seja, com o conteúdo fomentado através de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Para se inscrever, os interessados, além de dados pessoais e apresentar registro oficial com foto, devem enviar o documento que ateste a deficiência, como resultados de exame de audiometria, carteira de livre acesso a ônibus ou laudo médico com o CID.

