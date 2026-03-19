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Iniciativa Projeto Maratonas pelo Brasil anuncia calendário 2026 com novos estados e expansão de desafio Porto Alegre, Salvador e Aracaju, que passam a integrar o roteiro da jornada

O maratonista recifense Diogo Barbosa deu um novo passo no projeto Maratonas pelo Brasil, que tem como missão completar uma maratona em todos os estados brasileiros em até dez anos. Para 2026, o doutor em Educação Física anuncia um calendário com sete provas ao longo do ano, quatro delas etapas oficiais da iniciativa.

“Cada maratona representa muito mais do que resistência física. É sobre viver o Brasil de forma intensa, conhecer novas culturas, incentivar o esporte e mostrar que é possível ir além dos próprios limites”, destaca o atleta.

Após já ter concluído etapas marcantes em Brasília/DF, João Pessoa/PB e Rio de Janeiro/RJ, o projeto entra em uma nova fase em 2026, ampliando sua presença pelo território nacional. Entre os destinos confirmados para o ano estão importantes capitais brasileiras como Porto Alegre, Salvador e Aracaju, que passam a integrar o roteiro da jornada.

O desafio esportivo busca promover a saúde e a valorização cultural. A cada destino, Diogo tenta transformar a corrida em uma experiência de conexão com pessoas, histórias e cenários únicos do Brasil.

Interessados em acompanhar os bastidores, preparação e curiosidades do projeto, podem conferir tudo no Instagram @oprofcorre.

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