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CORRIDA Projeto pernambucano Corrida dos Morros é finalista em prêmio nacional de esporte Iniciativa nascida nas comunidades do Recife concorre ao Prêmio Patrocínio Brasil; vencedores serão anunciados na próxima terça-feira (5), em São Paulo

A Corrida dos Morros Caixa, evento que se tornou símbolo de integração entre esporte e periferia no Recife, acaba de ganhar projeção nacional. O projeto foi anunciado como finalista do Prêmio Patrocínio Brasil 2026, na categoria Esportes. O reconhecimento coloca a iniciativa pernambucana ao lado de gigantes do mercado, como a Fórmula 1 e o Campeonato Brasileiro.

A premiação, que acontece na próxima terça-feira (5), no Bourbon Street Music Club, em São Paulo, avalia critérios como inovação, engajamento de público e impacto no crescimento do esporte. Para a organização do evento, a indicação valida a força dos territórios populares.



"Estar entre os finalistas de uma premiação nacional, ao lado de grandes iniciativas do esporte brasileiro, é um reconhecimento muito simbólico. Mostra que o que nasce no morro também pode ocupar as grandes vitrines do país”, afirma João Paulo Gomes, da Prensa Marketing Esportivo, organizadora da prova.

Identidade e Impacto Social

Nascida no Morro da Conceição, a Corrida dos Morros já integra o Calendário Oficial de Eventos do Recife (Lei nº 19.319/2024). Diferente das provas tradicionais, o projeto utiliza o esporte como ferramenta de visibilidade territorial e inclusão.

Corrida dos Morros Caixa. Foto: Priscila Mendonça/ Drone Prensa Marketing Esportivo



A etapa mais recente, realizada no Ibura, reuniu cerca de 4 mil participantes e incluiu ações de vacinação, intervenções artísticas e percursos exclusivos para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além de promover a saúde, a corrida movimenta a economia local e fortalece o sentimento de pertencimento dos moradores. Agora, ao figurar entre os melhores projetos de patrocínio do Brasil, a Corrida dos Morros consolida sua estratégia de unir impacto social ao mercado esportivo nacional.

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