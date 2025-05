A- A+

PERNAMBUCO Projeto social da ABECC conquista título inédito e tem atletas convocados para a Seleção Brasileira Associação sediada em Pernambuco venceu etapa nacional do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karate

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) alcançou um feito histórico no último fim de semana, em Aracaju, no estado de Sergipe. A instituição sagrou-se campeã geral da etapa classificatória do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karate, promovido pela Confederação Brasileira de Karate (CBK).

O evento contou com a participação de mais de 90 clubes de diferentes regiões do País. Além da conquista coletiva, cinco atletas que integram o projeto social foram convocados para representar a Seleção Brasileira na modalidade.

Miguel Leão, João Santos e Hiago Nascimento foram chamados pela primeira vez para integrar a equipe nacional. Eles se juntam a Caliane Ramos e Lucas Bispo, que já haviam sido selecionados em outras ocasiões.

Entre os destaques da delegação, está Lucas Kauan, de 19 anos, que superou obstáculos desde a infância. Após perder o pai ainda criança, encontrou no karate um caminho para seguir em frente. O atleta, que vendia água para ajudar na renda da família, hoje consegue contribuir por meio da modalidade.

“Era isso ou desistir. E a gente nunca desistiu. Minha mãe sempre me ensinou que dignidade e esforço caminham juntos”, enaltece Lucas Kauan, que sonha em disputar um Mundial pela Seleção.

A treinadora Vanessa Araújo celebrou os resultados alcançados pela equipe, destacando o comprometimento dos atletas.

“As adversidades nunca conseguiram impedir que os sonhos desses atletas se tornassem realidade. Eles aprenderam a transformar dor em luta. A conquista é fruto de muito foco, trabalho, determinação e suor”, pontuou.

