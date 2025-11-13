A- A+

Taekwondo Projeto Social da PMPE incentiva aluno de escola pública a competir em torneio nacional de taekwondo Iniciativa "Artes que Mudam" promove inclusão social por meio do esporte e leva estudante pernambucano aos Jogos Escolares Brasileiros, em Minas Gerais

O estudante Hennry Alves, de 14 anos, aluno do 9º ano da EREF Monsenhor Manoel Marques, participou da etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizada em Uberlândia (MG). O jovem é integrante do projeto social Artes que Mudam, desenvolvido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do Programa Patrulha Escolar, que atende escolas da rede pública estadual.

Taekwondo como ferramenta de transformação

Criado em 2023 pelo sargento De Lima, da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH/PMPE), o projeto Artes que Mudam utiliza o taekwondo como meio de promover a disciplina e a inclusão entre jovens das comunidades. A iniciativa começou na Escola Torquato de Castro, em Camaragibe, e hoje atende quatro escolas em áreas com maior vulnerabilidade social.

Segundo o subtenente Genilson Herminio, da coordenação da Patrulha Escolar, as unidades são escolhidas de forma estratégica.

“Temos o cuidado de selecionar escolas em regiões que demandam maior atenção da Corporação, para que a presença da Patrulha Escolar vá além da segurança e atue também na formação cidadã”, explicou.

Rotina e dedicação

Morador do Córrego José Grande, no Alto José Bonifácio, Hennry divide a rotina entre os estudos e os treinos de taekwondo. Ele pratica a modalidade há pouco mais de um ano e é graduado como 7º GUB (faixa laranja). O estudante treina duas vezes por semana após as aulas, mantendo compromisso com o esporte e com os estudos.

Para sua mãe, Viviane Alves, a experiência do filho representa um passo importante.

“Ver o Hennry viajar e competir em outro estado foi uma conquista para toda a família”, afirmou.

Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros

Nos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs), realizados em junho, Hennry conquistou a vaga para representar o Estado na competição nacional. Ele viajou no dia 13 de outubro para Uberlândia e competiu na categoria acima de 66 kg, destinada a atletas de 12 a 14 anos.

Apesar de não ter conquistado medalha, o pernambucano alcançou o oitavo lugar na categoria ouro, entre jovens atletas de todo o Brasil.

“A expectativa era grande de trazer a medalha de ouro, mas só de participar e representar minha escola e meu Estado já foi uma vitória”, contou Hennry.

O projeto Artes que Mudam segue em expansão e tem como objetivo fortalecer os vínculos entre escola, comunidade e Polícia Militar, oferecendo aos jovens oportunidades de desenvolvimento pessoal e social.

Com informações da assessoria

