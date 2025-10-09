A- A+

SAIBA COMO AJUDAR Projeto social de jiu-jitsu, em Paulista, promove rifa solidária para melhorar espaço de treinamento Criado em 2021 pela lutadora Horrana Sales, a iniciativa atende crianças e adolescentes de escolas da rede pública de ensino de Paulista

Contribuir para o crescimento esportivo, pessoal e social de crianças e adolescentes por meio do jiu-jitsu. Esse é o principal objetivo do projeto social Esportes para Todos, que promove aulas da modalidade de forma gratuita, ou a preço social, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O projeto foi criado em 2021 pela lutadora Horrana Sales. Ela, que é a única professora dos alunos, revelou que a iniciativa surgiu de um sonho antigo.

“Nosso projeto começou de um sonho meu. Eu vim de projeto social, e senti a vontade de levar isso à frente. Tudo começou em 2021, quando resolvi abrir um espaço em casa para crianças e adolescentes treinarem jiu-jitsu e karatê. Conseguimos aos poucos alcançar um público legal da comunidade. Hoje em dia, nosso projeto trabalha exclusivamente com jiu-jitsu”, comentou.

Horrana Sales, ao fundo.

Com cerca de 50 alunos participantes do projeto, a iniciativa já vem gerando resultados. Recentemente, a equipe conquistou dois ouros, duas pratas e dois bronzes na Copa Kids, o maior torneio de jiu-jitsu do Norte e Nordeste.

Alunos do projeto social "Esporte pra Todos". Foto: Cortesia

Alunos do projeto competindo. Foto: Cortesia

Alunos do projeto competindo. Foto: Cortesia

Alunos do projeto competindo. Foto: Cortesia

Mas para além do impacto esportivo, Horrana também destacou o lado social do projeto para os alunos.

“No aspecto esportivo, observamos o desenvolvimento das habilidades técnicas, disciplina, comprometimento, senso de equipe. Já no campo social, o projeto promove lores como respeito, empatia, responsabilidade, fortalecendo a autoestima e o convívio comunitário. O jiu-jitsu se torna um refúgio e um caminho, ensinando que com esforço, humildade e união é possível vencer dentro e fora do tatame. O maior resultado do projeto é ver nossos alunos crescendo não só como atletas, mas principalmente como pessoas”, destacou.

Ainda de acordo com a lutadora, muitos alunos também têm apresentado melhora na escola, no comportamento dentro de casa e no controle da ansiedade e do medo.

Rifa solidária e patrocínio

Para continuar mantendo o projeto e promovendo melhorias no espaço de treinamento, Horrana e seus alunos estão promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos e promover melhorias no espaço de treinamento.

Atualmente, a única ajuda que o projeto recebe vem de uma ONG parceira nos Emirados Árabes, por meio de uma amiga, que envia cestas básicas e quimonos para os alunos.

“Nosso espaço ficou pequeno para quantidade de alunos que temos, então, estamos movendo rifa para reformar e ampliar nosso dojô”, explicou Horrana.

Duas rifas estão sendo vendidas para arrecadar os recursos necessários. Uma custa o valor de R$ 10, com o prêmio de um kimono, e a outra custa R$ 5, que é solidária.

Para adquirir os bilhetes, basta entrar em contato com Horrana pelo número (81) 9.9695-6766.

Além da ajuda solidária, Horrana também explicou que alguns alunos estão em busca de patrocínios para disputarem competições. Os interessados em ajudar na causa podem entrar em contato pelo número da professora.

Alunos do projeto social "Esporte para Todos" durante aula.

Esportes para Todos

O projeto social Esportes para Todos está localizado na Avenida Cláudio José Gueiros Leite, 2234, no Janga. As aulas do projeto ocorrem às terças e quintas, nos horários das 16h, 19h e 20h30.

Para participar do projeto é necessário estar matriculado na rede pública de ensino de Paulista e residir na área litorânea da cidade. Além disso, os alunos precisam manter as notas médias da escola, respeitar o limite de faltas, ter um bom comportamento em casa e entre outros requisitos.

Mais informações podem ser obtidas na página do Instagram do Esportes para Todos.



