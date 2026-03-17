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tênis Promessa brasileira no tênis, Guto Miguel dá trabalho, mas é eliminado na estreia no quali do Master Jovem se testa em alto nível, leva segundo set para tie break, mas não supera o francês Benjamin Bonzi, número 111º do mundo

Algumas derrotas servem de aprendizado e este pode ser o mantra do jovem brasileiro Guto Miguel, na estreia no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira.

Aos 17 anos, ele recebeu a segunda oportunidade em um torneio deste nível, perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6 a 2 e 7 a 6 (8/6) no duelo com o francês Benjamin Bonzi, número 111º do mundo, terminando sua participação no torneio, mas mostrando um desempenho promissor na reta final do jogo.

O jovem de 17 anos, que é número 1616º do ranking, foi convidado pela organização para disputar a fase qualificatória e, pela frente, teve a chance de enfrentar um atleta muito mais experiente — e que já foi o número 42 do mundo.

O brasileiro mostrou repertório ao terminar o primeiro set com o saque sendo marcado, mas, ainda assim, mudar o estilo de batida e dificultar a recepção do adversário, conseguindo deslocar o Bonzi em trocas para fazer 5 a 4 no segundo set.

O francês parecia ter retomado as rédeas do jogo ao se impôs conseguindo abafar o brasileiro na rede e estar próximo do match point, mas Guto ainda sustentou o duelo conseguindo levar o jogo para o tie-break, quebrando o serviço do adversário. No final, o francês sustentou o ritmo intenso por mais tempo e levou a melhor.

Agora o Bonzi enfrenta o vencedor do confronto entre o espanhol Rafael Jodar (103º) e o indiano Manas Dhamne (459º).

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