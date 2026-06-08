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COPA DO MUNDO

Promessa da Argélia confia em vitória contra a Argentina: 'Ganharemos de Messi, se Deus quiser'

A seleção vem embalada após vencer a Holanda por 1 a 0 em amistoso preparatório

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Ibrahim Maza Ibrahim Maza - Foto: X/Divulgações

A seleção da Argélia desembarcou em Kansas City neste domingo à noite esbanjando confiança em realizar um grande papel na Copa do Mundo. No discurso dos africanos, uma certeza: não foram aos Estados Unidos para passear. Promessa da seleção, o meia Ibrahim Maza, de 20 anos, atendeu aos jornalistas e falou em desbancar a atual campeã Argentina na estreia do Grupo J.

Em sua última aparição em uma Copa do Mundo, no Brasil, em 2014, a Argélia ganhou da Coreia do Sul por 4 a 2, empatou com a Rússia por 1 a 1 e perdeu da Bélgica, por 2 a 1, terminando na segunda colocação do grupo. Nas oitavas de final, acabou eliminada pela Alemanha, que se consagraria campeã no Maracanã, apenas na prorrogação (2 a 1).

Voltar a dar trabalho às potências é a meta. "Ganharemos de Messi, se Deus quiser. Precisamos fazer uma boa Copa do Mundo e o primeiro jogo contra a Argentina é muito importante", ressaltou Maza aos jornalistas presentes no desembarque.

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A Arábia Saudita surpreendeu a Argentina na largada da Copa do Mundo de 2022 e virou inspiração argelina. "Eles provocam muito, mas precisamos dar tudo de nós no jogo, atuar com inteligência e ver no que dá. Se Deus quiser, vamos nos sair bem e vencer Messi", reforçou o meia.

O jogo ocorre no dia 16 de junho, terça-feira, no Arrowhed Stadium. Depois, a Argélia ainda encara a Jordânia, dia 23, e a Áustria, no encerramento da fase de classificação, dia 27.

Mahrez e Ait-Nouri são os principais nomes neste retorno da seleção à Copa após duas edições de ausência e apontados como esperanças para levar os argelinos ao mata-mata. Antes de encarar a atual campeã, a equipe faz amistoso com a Bolívia nesta terça-feira.

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