Promessa da Argélia confia em vitória contra a Argentina: 'Ganharemos de Messi, se Deus quiser'
A seleção vem embalada após vencer a Holanda por 1 a 0 em amistoso preparatório
A seleção da Argélia desembarcou em Kansas City neste domingo à noite esbanjando confiança em realizar um grande papel na Copa do Mundo. No discurso dos africanos, uma certeza: não foram aos Estados Unidos para passear. Promessa da seleção, o meia Ibrahim Maza, de 20 anos, atendeu aos jornalistas e falou em desbancar a atual campeã Argentina na estreia do Grupo J.
Em sua última aparição em uma Copa do Mundo, no Brasil, em 2014, a Argélia ganhou da Coreia do Sul por 4 a 2, empatou com a Rússia por 1 a 1 e perdeu da Bélgica, por 2 a 1, terminando na segunda colocação do grupo. Nas oitavas de final, acabou eliminada pela Alemanha, que se consagraria campeã no Maracanã, apenas na prorrogação (2 a 1).
Voltar a dar trabalho às potências é a meta. "Ganharemos de Messi, se Deus quiser. Precisamos fazer uma boa Copa do Mundo e o primeiro jogo contra a Argentina é muito importante", ressaltou Maza aos jornalistas presentes no desembarque.
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A Arábia Saudita surpreendeu a Argentina na largada da Copa do Mundo de 2022 e virou inspiração argelina. "Eles provocam muito, mas precisamos dar tudo de nós no jogo, atuar com inteligência e ver no que dá. Se Deus quiser, vamos nos sair bem e vencer Messi", reforçou o meia.
O jogo ocorre no dia 16 de junho, terça-feira, no Arrowhed Stadium. Depois, a Argélia ainda encara a Jordânia, dia 23, e a Áustria, no encerramento da fase de classificação, dia 27.
Mahrez e Ait-Nouri são os principais nomes neste retorno da seleção à Copa após duas edições de ausência e apontados como esperanças para levar os argelinos ao mata-mata. Antes de encarar a atual campeã, a equipe faz amistoso com a Bolívia nesta terça-feira.