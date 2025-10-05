A- A+

Esportes Promessa da ginástica brasileira morre aos 20 anos depois de sofrer acidente de moto Especialista em barras paralelas e cavalo com alça, Guilherme acumulava títulos importantes no currículo, como o Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis

O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, atleta do Clube Pinheiros, morreu na sexta-feira após se envolver em um acidente de moto. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo clube paulista.





Especialista em barras paralelas e cavalo com alça, Guilherme acumulava títulos importantes no currículo, como o Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis, o Campeonato Sul-Americano juvenil e cinco títulos do Campeonato Brasileiro juvenil.

Em nota, a CBG lamentou a morte do jovem e se solidarizou: "A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram."

O Pinheiros também destacou a trajetória do atleta: "Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Era uma das grandes promessas do esporte brasileiro."

O velório será realizado ao longo deste domingo, e o sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Primavera, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Veja também