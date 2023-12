Promessa da natação bate multicampeã Katie Ledecky e leva ouro em torneio nos EUA

A- A+

A promessa da natação canadense Summer McIntosh, de apenas 17 anos, venceu nesta quinta-feira a estrela Katie Ledecky nos 400 metros livres da prova de natação do Aberto dos Estados Unidos com o tempo de 3 minutos e 59,42 segundos, o recorde da prova na competição. McIntosh, tetracampeã mundial, deu a Ledecky sua primeira derrota no evento em uma piscina americana desde as eliminatórias para as Olimpíadas de 2012, quando ela tinha 15 anos.

Ledecky, sete vezes medalhista de ouro olímpico, ficou em segundo lugar com 4m02s38 e Siobhan Haughey de Hong Kong ficou em terceiro com 4m06s32. McIntosh deteve o recorde mundial dos 400m livres durante três meses em 2022, mas foi ultrapassado pela australiana Ariana Titmus no Mundial de julho, em Fukuoka (Japão), onde a jovem canadense ficou em quarto lugar.

Estou "muito feliz", disse McIntosh sobre sua vitória em sua primeira longa corrida de uma temporada que antecedeu as Olimpíadas de Paris de 2024. "Eu estava muito animado e não sabia o que esperar. Vou aprender com todos isso para o resto do ano."





Ledecky, de 26 anos, havia acabado de vencer com folga os 800m livres na quarta-feira, no Aberto dos Estados Unidos, disputado em Greensboro (Carolina do Norte). Em outros resultados, a americana Kate Douglass conseguiu uma impressionante dobradinha nos 200m medley individual e nos 50m livre.

Nas provas masculinas, Michael Andrew venceu os 50m livres com o tempo de 21,80s à frente de Josh Liendo (21,90) e Mikel Schreuders (21,93). O heptacampeão olímpico Caeleb Dressel, retornando às competições após um longo intervalo, venceu a final “B” em 21,99s.

Veja também

ESPORTES Empresário parceiro de Lebron James admite ter feito apostas em jogos da NBA