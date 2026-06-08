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Luto Promessa da seleção de Kosovo morre aos 22 anos após grave acidente de carro Fatjon Bunjaku atuou pelas seleções sub-19 e sub-21 do país e era apontado como candidato a integrar a equipe principal nos próximos anos

O futebol de Kosovo está de luto após a morte de Fatjon Bunjaku, de 22 anos, considerado uma das promessas da nova geração do país. O atleta não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo, na estrada que liga as cidades de Mitrovica e Pristina.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, Bunjaku estava em um dos veículos envolvidos na colisão. Três pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, mas o jogador morreu no hospital horas depois.

Em comunicado, a polícia informou que a confirmação do óbito foi feita pelo Hospital Universitário de Kosovo.

"Apesar dos esforços da equipe médica, o motorista do veículo, um homem de 22 anos, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente", afirmou a corporação.

Fatjon Bunjaku (22), a member of #Kosova U21 and AF Elbasani, has tragically passed away following an accident on the N2 motorway near Vushtrri.



We extend our deepest condolences to his family, friends, teammates, and everyone affected by this devastating loss. pic.twitter.com/fGncMS0Wxf — Kosovan Football (@kosovanfooty_EN) June 7, 2026

A notícia causou forte comoção no futebol kosovar. Em nota oficial, a Federação de Futebol de Kosovo lamentou a morte do atleta e destacou sua importância para as categorias de base da seleção nacional.

O presidente da entidade, Agim Ademi, divulgou uma mensagem de condolências à família.

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A federação destacou que Bunjaku era visto como um atleta de grande potencial.

"Fatjon era muito mais do que um jogador talentoso. Era um jovem dedicado, ambicioso e respeitado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Sua contribuição aos clubes por onde passou e suas atuações com a camisa das seleções de base de Kosovo permanecerão para sempre na memória do nosso futebol", diz o comunicado.

Bunjaku representou Kosovo nas categorias sub-19 e sub-21 e era considerado um dos nomes com potencial para chegar à seleção principal nos próximos anos. Ao longo da carreira, passou por clubes como Trepça, Liria, Gjilan, Malisheva e Phoenix.

Seu clube mais recente era o Elbasan. O jogador também acumulava experiência no futebol croata, em uma trajetória que apontava para voos mais altos no cenário europeu.

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