Promessa da seleção de Kosovo morre aos 22 anos após grave acidente de carro
Fatjon Bunjaku atuou pelas seleções sub-19 e sub-21 do país e era apontado como candidato a integrar a equipe principal nos próximos anos
O futebol de Kosovo está de luto após a morte de Fatjon Bunjaku, de 22 anos, considerado uma das promessas da nova geração do país. O atleta não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo, na estrada que liga as cidades de Mitrovica e Pristina.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, Bunjaku estava em um dos veículos envolvidos na colisão. Três pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, mas o jogador morreu no hospital horas depois.
Em comunicado, a polícia informou que a confirmação do óbito foi feita pelo Hospital Universitário de Kosovo.
"Apesar dos esforços da equipe médica, o motorista do veículo, um homem de 22 anos, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente", afirmou a corporação.
Fatjon Bunjaku (22), a member of #Kosova U21 and AF Elbasani, has tragically passed away following an accident on the N2 motorway near Vushtrri.— Kosovan Football (@kosovanfooty_EN) June 7, 2026
We extend our deepest condolences to his family, friends, teammates, and everyone affected by this devastating loss. pic.twitter.com/fGncMS0Wxf
A notícia causou forte comoção no futebol kosovar. Em nota oficial, a Federação de Futebol de Kosovo lamentou a morte do atleta e destacou sua importância para as categorias de base da seleção nacional.
O presidente da entidade, Agim Ademi, divulgou uma mensagem de condolências à família.
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• SAFs e o patrimonialismo no futebol"Recebemos com profunda dor e grande tristeza a notícia da trágica e prematura morte de Fatjon Bunjaku. Em meu nome, em nome do Comitê Executivo da Federação e de toda a comunidade do futebol kosovar, expresso as mais sinceras condolências por esta perda grave e irreparável", afirmou.