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Luto

Promessa da seleção de Kosovo morre aos 22 anos após grave acidente de carro

Fatjon Bunjaku atuou pelas seleções sub-19 e sub-21 do país e era apontado como candidato a integrar a equipe principal nos próximos anos

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Jogador de futebol, Fatjon BunjakuJogador de futebol, Fatjon Bunjaku - Foto: Kosovan Football / X

O futebol de Kosovo está de luto após a morte de Fatjon Bunjaku, de 22 anos, considerado uma das promessas da nova geração do país. O atleta não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo, na estrada que liga as cidades de Mitrovica e Pristina.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, Bunjaku estava em um dos veículos envolvidos na colisão. Três pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, mas o jogador morreu no hospital horas depois.

Em comunicado, a polícia informou que a confirmação do óbito foi feita pelo Hospital Universitário de Kosovo.

"Apesar dos esforços da equipe médica, o motorista do veículo, um homem de 22 anos, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente", afirmou a corporação.

 

A notícia causou forte comoção no futebol kosovar. Em nota oficial, a Federação de Futebol de Kosovo lamentou a morte do atleta e destacou sua importância para as categorias de base da seleção nacional.

O presidente da entidade, Agim Ademi, divulgou uma mensagem de condolências à família.

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"Recebemos com profunda dor e grande tristeza a notícia da trágica e prematura morte de Fatjon Bunjaku. Em meu nome, em nome do Comitê Executivo da Federação e de toda a comunidade do futebol kosovar, expresso as mais sinceras condolências por esta perda grave e irreparável", afirmou.
A federação destacou que Bunjaku era visto como um atleta de grande potencial.
 
"Fatjon era muito mais do que um jogador talentoso. Era um jovem dedicado, ambicioso e respeitado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Sua contribuição aos clubes por onde passou e suas atuações com a camisa das seleções de base de Kosovo permanecerão para sempre na memória do nosso futebol", diz o comunicado.
 
Bunjaku representou Kosovo nas categorias sub-19 e sub-21 e era considerado um dos nomes com potencial para chegar à seleção principal nos próximos anos. Ao longo da carreira, passou por clubes como Trepça, Liria, Gjilan, Malisheva e Phoenix.
 
Seu clube mais recente era o Elbasan. O jogador também acumulava experiência no futebol croata, em uma trajetória que apontava para voos mais altos no cenário europeu.

 

 

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