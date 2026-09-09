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FUTEBOL Promessa de 18 anos passa mal em campo e não consegue falar durante vitória do Dortmund na Champions Konstantinos Karetsas apresentou problema circulatório, segundo dirigente; clube fará novos exames

O Borussia Dortmund estreou com vitória na Liga dos Campeões, ao bater o Villarreal por 3 a 2, mas o resultado ficou em segundo plano diante de um susto envolvendo Konstantinos Karetsas. O jogador grego de 18 anos passou mal e caiu no gramado ainda durante o primeiro tempo da partida.

O episódio aconteceu de forma repentina. Karetsas levantou um dos braços antes de se deitar no campo e receber atendimento da equipe médica. O jovem deixou o gramado de maca, chorando e sob aplausos dos torcedores.

Após a partida, o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, afirmou que o jogador apresentou um problema circulatório e que não havia sinais prévios de que algo pudesse acontecer.

— Foram problemas circulatórios que surgiram do nada. Não havia qualquer indício — afirmou Ricken, que admitiu ter ficado “um pouco chocado” com a situação.





Segundo o dirigente, Karetsas será submetido a novos exames para que o clube possa identificar o que provocou o mal-estar e descartar problemas mais graves.

Ole Book, também diretor esportivo do Dortmund, acompanhou o jogador na saída do gramado e relatou que, logo após o episódio, o jovem não conseguia falar.

— Saí com ele, mas naquele momento ele não conseguia falar. Esperamos, claro, que melhore muito, muito rapidamente e que não seja nada de grave — disse.

Ex-jogador do Dortmund, Mats Hummels acompanhava a partida como comentarista da Prime Video e relatou a apreensão provocada pelas imagens.

— Quando os médicos não olharam para as pernas, mas apenas para o tronco, senti um arrepio na espinha. Não desejamos uma história destas a ninguém. Foram imagens muito desagradáveis que tivemos de ver — afirmou.

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