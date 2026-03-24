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LUTO Promessa de 22 anos com passagem pela Espanha é morta a tiros após briga na Colômbia Denilson Mena foi atingido por disparo após confusão que começou dentro de boate e terminou na rua

A morte de um jovem jogador com passagem pelo futebol espanhol chocou o ambiente esportivo na Colômbia. O zagueiro Denilson Mena, de 22 anos, foi baleado durante uma briga na saída de uma casa noturna em Medellín e não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos da imprensa local, a confusão começou ainda dentro do estabelecimento e se estendeu para a rua na madrugada de segunda-feira. Durante o confronto, um disparo de arma de fogo atingiu o jogador. Amigos o socorreram imediatamente e o levaram ao hospital, junto com uma mulher que também ficou ferida, mas Mena morreu pouco depois de dar entrada na unidade. A polícia informou que encontrou no local um estojo de munição calibre 9 mm e abriu investigação para apurar as circunstâncias do homicídio.

Natural da Colômbia, Mena buscava consolidar carreira no futebol europeu. Ele passou pelas categorias de base do Sporting de Gijón em 2022, onde chegou a treinar com a equipe principal e participar de amistosos. Na sequência, atuou nas equipes de base e no time C do Tenerife, além de defender o Marino de Luanco na temporada 2023/24, quando somou 19 partidas na quarta divisão espanhola.

Sem clube no momento, o zagueiro estava em seu país natal visitando familiares e amigos enquanto definia os próximos passos da carreira. A expectativa, segundo pessoas próximas, era retomar a trajetória na Europa ainda este ano.

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