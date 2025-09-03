A- A+

futebol Promessa de clube francês é morto a facadas por colega da base do clube Jogador de 16 anos foi atacado no subúrbio da cidade; jovem de 13 anos foi detido pela polícia e acusado de homicídio

O futebol francês vive um momento de choque após o assassinato de Chems Z., de 16 anos, jogador da academia do Lyon. O adolescente morreu na noite do último domingo, em Caluire-et-Cuire, subúrbio de Lyon, após ser esfaqueado por um colega três anos mais novo.

Segundo a imprensa francesa, o jovem foi atacado por volta das 22h30 (horário local) do dia 31 de agosto, quando caminhava com dois amigos. Ele sofreu um ferimento de faca na parte superior do corpo, foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu.





Um jogador de 13 anos da base do time foi detido pela polícia e acusado de homicídio. Sua identidade não foi revelada oficialmente, já que é menor de idade. Na manhã seguinte ao crime, moradores do bairro ergueram um cartaz em homenagem a Chems com sua fotografia e mensagens de luto. O prefeito de Caluire, Bastien Joint, lamentou o episódio:

— Nossa comunidade está abalada por um drama terrível. Estamos todos de luto ao lado da família.

Joint ressaltou ainda que o crime não tem ligação com tráfico de drogas ou redes criminosas.

— Foi simplesmente um conflito pessoal que se descontrolou. A sociedade deve reagir e deixar de desviar o olhar, para que uma discussão nunca mais leve à morte de uma criança — disse, segundo o jornal português A Bola.

