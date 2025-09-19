A- A+

Boxe Promessa do boxe mexicano é encontrada morta aos 21 anos em deserto nos EUA Corpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, o 'Rafaguita', foi localizado após dias de desaparecimento

O boxe mexicano amanheceu de luto nesta semana com a confirmação da morte de Jesús Iván Mercado Cabrera, conhecido nos ringues como “Rafaguita”. O atleta de 21 anos foi encontrado morto em uma área desértica na divisa entre Sonora e Baja California, nos EUA, dias após sua família registrar o desaparecimento em San Luis Río Colorado.

Segundo a imprensa local, o corpo foi localizado na manhã de 15 de setembro, à altura do quilômetro 9 da estrada que liga ao Golfo de Santa Clara. Estava enrolado em uma manta presa com fita adesiva. O achado foi feito por um transeunte e comunicado às autoridades.

De acordo com a polícia, o corpo apresentava sinais de manipulação, mas não havia marcas externas visíveis de violência. A necropsia foi determinada pela Procuradoria de Justiça de Sonora para esclarecer a causa da morte.



A identificação foi possível graças a tatuagens características: a imagem da Santa Morte em um braço, o símbolo dos Yaquis de Obregón e a inscrição “Rafaguita” no peito. Familiares reconheceram o jovem e iniciaram os trâmites para o sepultamento.

Mercado Cabrera havia se mudado recentemente para San Luis Río Colorado para impulsionar sua carreira na divisão de peso galo. Ele acumulava sete vitórias, nove derrotas e um empate como profissional, com alguns triunfos por nocaute. No dia 27 de setembro, teria uma luta marcada em Hermosillo, dentro do evento “Noche de Poder 5”, no ginásio Juan Francisco Estrada.

Conhecido por seu estilo rápido e agressivo, que lhe rendeu o apelido “Rafaguita”, era considerado uma promessa no boxe sonorense. Treinadores e colegas destacavam sua disciplina e dedicação.

