Luto Promessa do ciclismo italiano morre aos 19 anos após acidente a 70 km/h no Giro del Valle d'Aosta Samuele Privitera caiu em alta velocidade durante a primeira etapa da tradicional prova juvenil na Itália

O jovem ciclista italiano Samuele Privitera, de apenas 19 anos, morreu nesta quarta-feira após sofrer um grave acidente na primeira etapa do 61º Giro del Valle de Aosta-Mont Blanc, uma das principais competições de base do ciclismo europeu.

Natural de Impéria, na Ligúria, Privitera era considerado uma das promessas do ciclismo italiano e defendia a equipe norte-americana Hagens Berman Jayco.

De acordo com o jornal português A Bola, o acidente ocorreu em um trecho de descida, quando o atleta estava a aproximadamente 70 km/h. Ele teria perdido o capacete antes de colidir violentamente contra uma grade de ferro de uma residência à beira da estrada.

O impacto causou uma parada cardíaca. Samuele foi reanimado no local pelas equipes médicas e levado com urgência ao hospital Umberto Parini, em Aosta, mas não resistiu aos ferimentos.

— As ambulâncias intervieram de imediato, e o médico presente percebeu logo a gravidade da situação, acionando o serviço de emergência 112 para iniciar a reanimação — relatou Filippo Borrione, diretor da prova.



— Estamos profundamente abalados com o que aconteceu, mas acreditamos que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para garantir a segurança dos atletas — completou.

Além de Samuele, outro ciclista também se envolveu no acidente e sofreu a fratura da clavícula, segundo informou a imprensa italiana. O Giro del Valle d’Aosta-Mont Blanc é tradicionalmente uma vitrine para talentos sub-23 do ciclismo europeu e já revelou nomes importantes do pelotão internacional.

