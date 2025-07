A- A+

Tragédia Jovem promessa do hóquei no gelo morre aos 19 anos após cair de hotel em Ibiza Gary Kelly sofreu queda do terceiro andar em aparente acidente; clubes e família prestam homenagens

Gary Kelly, jovem astro escocês do hóquei no gelo, morreu aos 19 anos após cair de uma sacada no terceiro andar do Ibiza Rocks Hotel, no município de San Antonio, na ilha espanhola de Ibiza. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira e, segundo informações da Guarda Civil à BBC, foi tratado como uma morte aparentemente acidental.

Natural de Dundee, Kelly era considerado uma das promessas do hóquei britânico. O atleta já havia defendido equipes como Dundee Stars, Aberdeen Lynx e Whitley Warriors. Duas ambulâncias foram enviadas ao local após o chamado de emergência, mas os socorristas não conseguiram reanimar o jovem.

A família de Gary fez uma publicação nas redes sociais lamentando a perda:

"Estamos devastados além das palavras. Nosso lindo filho faleceu. Não tenho palavras. Pedimos a todos que respeitem nossa privacidade como família enquanto tentamos lidar com esta trágica notícia. Você sempre será nosso filho, Gary. Durma bem".

De acordo com a imprensa britânica, o Ibiza Rocks Hotel — também conhecido como U Hotel — cancelou diversos eventos musicais após a morte de dois hóspedes britânicos em suas dependências no intervalo de apenas duas semanas.

O Dundee Stars, um dos clubes em que o jovem atuou, também prestou homenagem: "Todos no clube, incluindo jogadores, equipe, diretoria e proprietários, estão de coração partido com esta trágica notícia. Gary era um indivíduo extremamente talentoso e carismático, com um futuro brilhante pela frente. Sua perda impactará muitos na comunidade do hóquei no gelo e além. Sentiremos muita falta dele. Respeitamos e apoiamos o pedido de privacidade da família neste momento tão difícil".

