Karatê Promessa do karatê pernambucano busca patrocínio para disputar Mundial e Brasileiro da modalidade Appolo Silva, de 19 anos, já acumula mais de 100 medalhas estaduais, 10 nacionais, um vice-campeonato mundial, além de ter integrado a seleção brasileira de karatê em 2023 e 2024

Considerado uma das promessas do karatê brasileiro, o pernambucano Appolo Silva, de 19 anos, segue querendo evoluir como atleta da modalidade e alcançar voos maiores na arte marcial.

Praticante da arte marcial desde os nove anos e faixa preta desde os 11, Appolo mora na comunidade do Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife.

No currículo do lutador, ele já acumula mais de 100 medalhas estaduais, 10 nacionais, um vice-campeonato mundial, além de ter integrado a seleção brasileira de karatê em 2023 e 2024.





Agora, na agenda de Appolo, ele pretende disputar a etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que ocorre de 16 a 24 de novembro, em Caucaia, no Ceará, e o Campeonato Mundial, que será realizado de 26 a 29 do mesmo mês, em Fortaleza, no Ceará.

Para o jovem, disputar os campeonatos é uma oportunidade de dar a volta por cima após uma lesão no joelho.

“É a oportunidade de mostrar toda minha superação de vida, vindo de lesão, processo difícil no joelho, mas estou voltando 100%. Quero provar para mim mesmo que sou capaz, conseguir ranquear e me consagrar, pois são as competições mais importantes deste ano”, explicou o jovem.

Appolo Silva almeja disputar o Mundial e o Brasileiro de Karatê. Foto: Divulgação.

Appolo, no entanto, está em busca de apoio, especialmente de patrocinadores, para conseguir arcar com os custos de viagem, hospedagem e alimentação e conseguir participar da competição.

“Se Deus quiser, com um patrocinador que possa me levar mais longe, também tendo outras competições internacionais em mente, vamos representar Pernambuco, minha comunidade e o Brasil”, afirmou Appolo.

O atleta, que já tinha sido entrevistado pela Folha de Pernambuco, em agosto do ano passado, chegou a conseguir um patrocinador na época que o ajudou na preparação e suporte para disputar o Pan-Americano de Karatê, em São Paulo, e outras competições.

No entanto, Appolo explicou que, devido ao grupo também dar oportunidade a outros atletas, além de estar passando por um período de ajustes, o apoio para ele nas próximas competições está incerto.

Para apoiar o lutador, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp pelo número 81 99960-3332 ou pelo perfil do instagram @ujapa_.



