Promessa do Kung Fu, brasileiro de 10 anos é campeão Sul-Americano na Argentina

Embora ainda criança, Riquelve dos Santos Carvalho, de 10 anos, já soma dois grandes títulos ao currículo de atleta de Kung Fu. O menino de São João dos Patos, em Maranhão, que já é campeão brasileiro da modalidade, agora se destacou defendendo a Seleção Brasileira no nono Campeonato Sul-Americano de Kung Fu Wushu, realizado em Buenos Aires, Argentina, e levou mais um título para casa.

A promessa maranhense foi campeão na sua categoria (Sanda kids - 39 kg) no dia 24 de junho. Riquelve em menos de sete meses conquista mais um degrau na sua caminha enquanto atleta de Kung Fu.

Em novembro de 2024, ainda aos 9 anos, ganhou a medalha de ouro na mesma categoria no Campeonato Brasileiro, realizado em Brasília.

Riquelve iniciou no kung fu aos 3 anos através do projeto social "Wushu Sanda Vida Com Jesus", com seu pai Raimundo Carvalho. O início fulminante foi acompanhado de pequenos passos nos campeonatos regionais.

Ele já coleciona o bicampeonato estadual no Maranhã (2022 e 2023) e no Piauí (2023).

Na Argentina, participaram ao todo mais de 250 atletas das seleções nacionais de Brasil, Chile, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Peru e Argentina.

