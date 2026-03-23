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FUTEBOL Promessa do Millonarios, Santiago Castrillón morre aos 18 anos após sofrer mal súbito em campo Meia da equipe sub-20 desmaiou durante partida e não resistiu após ser levado a hospital em Bogotá

O futebol colombiano amanheceu de luto neste domingo com a morte de Santiago Castrillón, de 18 anos, jogador das categorias de base do Millonarios. O jovem meia desmaiou durante uma partida do Torneio Nacional Sub-20 e foi levado às pressas a um hospital em Bogotá, mas não resistiu.

Segundo comunicado oficial do clube, Castrillón recebeu atendimento imediato ainda no campo e foi encaminhado de ambulância para uma unidade de alta complexidade na capital colombiana, onde passou por cuidados intensivos com especialistas da área cardiovascular.

"Apesar de todos os esforços médicos, Santiago não conseguiu se recuperar e faleceu neste domingo, acompanhado por familiares, companheiros de equipe e amigos", informou o Millonarios.





Considerado uma das promessas do clube, o jogador vestia a camisa 10 da equipe sub-20 e era visto internamente como um dos talentos em ascensão no futebol colombiano. A morte precoce do atleta gerou forte comoção entre torcedores, companheiros e clubes. Em nota, o Millonarios lamentou a perda e destacou o impacto da tragédia no ambiente do futebol.

"Hoje o futebol para. O coração azul está partido. A dor nos domina, nos enche de impotência e tristeza", escreveu o clube nas redes sociais.

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