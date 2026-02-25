A- A+

Promessa do taekwondo brasileiro, Cauã Batista, de 18 anos, morreu nessa terça-feira. O atleta estava internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi confirmada. Uma campanha para doação de sangue havia sido divulgada nas redes sociais.

Em suas redes sociais, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) lamentou o falecimento ddo jovem atleta.

“Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições”, publicou a CBTKD.





Atleta da Escola Soares Team há nove anos, ele estava inscrito para participar da Seletiva Aberta Nacional, que começa nesta quinta-feira. Ele representaria o Rio de Janeiro na categoria adulto até 63 kg.

"Luto pela perda não apenas de um incrível taekwondista, mas de um ser humano extraordinário. KSN Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang — um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", diz a nota da Soares Team.





