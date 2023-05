Prometendo 'Maior Cazá do Mundo', Sport divulga programação para aniversário de 118 anos

A- A+

Neste sábado (13), o Sport celebra seu aniversário de 118 anos na sede do clube, na Ilha do Retiro. As festividades iniciam às 6h, com a tradicional Alvorada rubro-negra, com queima de fogos, e se estendem até o início da tarde. Nas redes sociais, o Leão convocou os torcedores para #OMaiorCazáDoMundo, ação marcada para acontecer às 19h05, em alusão à data de fundação do clube.

Às 9h30, será realizada a Santa Missa em Ação de Graças no piso térreo, em frente à Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, às 11h, tem início a Sessão Solene do Conselho Deliberativo (CD), também na sede.



Na sequência, às 12h15, é a vez de cantar os parabéns para o Sport e entoar o Cazá Cazá, junto ao corte do bolo entre os presentes. Depois disso, por fim, ocorrerá a inauguração do restaurante Boi & Brasa, novo restaurante que fica anexo à sede da Ilha do Retiro – serão vendidas até 200 senhas, ao preço de R$ 120, que estão disponíveis a serem adquiridas na secretaria social, que funciona das 8h às 13h.

Programação de aniversário do Sport

Data: 13 de maio

Local: Ilha do Retiro

– 6h: Alvorada rubro-negra

– 9h30: Santa Missa na sede

– 11h: Sessão Solene do Conselho Deliberativo na sede

– 12h15: Parabéns, Cazá Cazá e corte do bolo

– Logo após: Inauguração do restaurante Boi & Brasa, que fica anexo à sede

