Promovido pela ITF, Recife Open Tenis tem início neste domingo (3)

A capital pernambucana recebe a partir das 10h deste domingo (3), o Recife Open Tenis, torneio masculino que reúne tenistas de 12 nacionalidades para disputar entre si pontos para o ranking mundial da competição. Além disso, o evento, que é promovido pela Federação Internacional de Tenis (ITF), ainda conta com uma premiação de U$ 25 mil (R$ 123,7 mil na cotação atual). O Recife Open Tenis acontece durante uma semana no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita ao público e apoio da Prefeitura do Recife.

A programação das partidas também já está definida. No domingo, primeiro dia do evento, serão realizadas 15 disputas divididas em três quadras: a principal, quadra 2 e quadra 3. Após a abertura do evento, às 10h, ocorrem competições simultâneas às 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Na segunda (4), as competições começam, nas três quadras, às 10h, seguindo assim até as 18h. A quadra principal recebe o último jogo do dia às 20h. No terceiro dia do evento, terça-feira (5), o Recife Open Tenis dá início às disputas em dupla e também à competição da chave principal. Mais uma vez, entre 10h e 18h, haverá partidas simultâneas nas três quadras. Para fechar o dia, a quadra principal recebe uma partida às 20h.

Na quarta (6) e na quinta-feira (7) só haverá disputas da chave principal. Elas serão realizadas na quadra principal das 10h às 20h, com partidas também na quadra 2 às 18h e 20h. No dia seguinte, sexta-feira (8), apenas a quadra principal estará em funcionamento, recebendo as semifinais das partidas em duplas, das 10h às 20h.

No penúltimo dia do Recife Open Tenis, sábado (9), serão realizadas as semifinais das partidas simples e a final das duplas, apenas na quadra principal, das 16h às 20h. Fechando o evento, no domingo (10) ocorre o final da disputa simples, às 10h, na quadra principal.

Estão na competição atletas profissionais do Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Casaquistão, Colômbia, Estados Unidos, França, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Peru.

Vale ressaltar que o torneiro masculino é reconhecido internacionalmente, possui o aval da International Tennis Federations (ITF) e faz parte da categoria Futures da ITF, que terá torneios similares em outras 99 cidades do mundo, completando o circuito mundial. Por isso, o evento é conhecido por ser uma plataforma para jogadores em ascensão demonstrarem seu potencial e adquirirem experiência no cenário competitivo internacional.

A expectativa é que a competição atraia não apenas entusiastas do tênis, mas também aqueles interessados em presenciar o surgimento de novas estrelas do esporte. Praticamente todos os maiores jogadores do mundo passaram por torneios promovidos pela ITF, como, por exemplo, o espanhol Rafael Nadal.

Pernambuco bem representado

Os atletas pernambucanos Wallace Oliveira e Rodrigo Lobo estão na competição.

Número 1 no ranking estadual, Wallace começou sua jornada no mundo do tênis aos 12 anos como boleiro. Rapidamente se apaixonou pelo esporte. Aos 14 anos, ele decidiu dedicar-se inteiramente à sua paixão, desde então buscando incansavelmente se destacar nos campeonatos locais e nacionais, visando uma posição de destaque no ranking.

Hoje, aos 22 anos, coleciona prêmios. Seu mais recente triunfo, conquistando o título de campeão no último campeonato nacional realizado no Recife, solidificou sua posição como um dos principais talentos emergentes no cenário tenístico. “É o meu primeiro torneio internacional e uma oportunidade única para minha carreira como atleta profissional. Estou bastante animado”, comemora Wallace.

O tenista Rodrigo Lobo, 30 anos, é mais um pernambucano que está se preparando para participar do Recife Open. Ele tem uma história de superação no esporte. Começou a jogar tênis aos 10 anos e teve uma carreira promissora como juvenil, chegando a representar o Brasil em competições sul-americanas. Foi o pernambucano mais jovem a ganhar um torneio profissional e pontuou na ATP (ranking dos atletas profissionais) na categoria juvenil, além de ser número 1 do Brasil e um dos melhores da América do Sul na época. No entanto, uma lesão grave no braço o obrigou a interromper sua trajetória profissional aos 17 anos.

Após quase sete anos afastado das quadras, Rodrigo decidiu voltar a jogar tênis durante a pandemia. Ele começou a dar aulas e, aos poucos, retomou sua paixão pelo esporte. Mesmo enfrentando uma rotina agitada como professor (credenciado pela ATP e ITF), Rodrigo encontrou tempo para treinar e participar de torneios locais.

Serviço

Quando: de 3 a 10 de março

Horário: a partir das 10h

Local: Prime Tênis Academy (R. Gonçalves de Magalhães, 745. Imbiribeira)

Entrada gratuita

