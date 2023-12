A- A+

NÁUTICO Proposta do Náutico por Vagner Love é viável para os cofres do clube: "Temos condições" O diretor de futebol alvirrubro, Eduardo Henriques, confirma interesse do time no centroavante, que "encaixa muito bem no sistema de jogo que o treinador quer implantar"

A proposta do Náutico pelo centroavante Vagner Love, que encerrou as negociações por renovação com o Sport nessa quinta-fira (30), é viável para os cofres do clube. Os valores propostos não foram revelados, mas o diretor de futebol do time, Eduardo Henriques, confirmou o interesse pelo atacante e deixou claro a "responsabilidade" da gestão com as investidas financeiras no mercado.

"O interesse por Love é total. O Náutico sabe a condição dele hoje e ninguém aqui vai fazer irresponsabilidade. Existe uma responsabilidade muito grande, financeira, que nos é cobrada pelo presidente Bruno Becker. Se estamos fazendo (o negócio), é porque temos condições. Não é a melhor proposta que ele tem, com certeza, mas é o que colocamos. Sabemos que ele está estabelecido no Recife, com a família, e montamos um projeto para trazê-lo. Se vier, será muito bem-vindo", revelou.

As tratativas com Vagner Love chegam após o Náutico iniciar as movimentações no mercado para a próxima Série C do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a equipe anunciou quatro reforços: os zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Marques, além do volante Lorran.

Ainda segundo o diretor alvirrubro, as investidas com o atleta começaram apenas após o fim das negociações entre Love e Sport por uma renovação.

"Conversamos com o empresário, passamos a proposta e estamos aguardando a resposta. A torcida está eufórica. A expectativa é muito alta porque achamos que ele encaixa muito bem no sistema de jogo que o treinador quer implantar. Então agora o momento é aguardar", completou.

Em 2023, Vagner Love marcou 23 gols em 59 partidas com a camisa do Sport, e tornou-se uma peça importante do esquema da equipe. O melhor momento veio no primeiro trimestre, com a conquista do Campeonato Pernambucano, vice da Copa do Nordeste e bom início de Série B.



Em contato com a reportagem, o empresário do atleta, Evandro Ferreira, destacou que Vagner Love é "um jogador livre no mercado", e que recebeu propostas. Ainda assim, não revelou os clubes interessados, apenas uma "consulta" feita pelo Náutico.

