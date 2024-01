A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Proprietário do Napoli afirma que Osimhen deixará o clube ao fim da temporada Jogador está reunido com a seleção da Nigéria na disputa da Copa Africana das Nações

O atacante nigeriano Victor Osimhen deixará o Napoli ao final da temporada e jogará “no Real Madrid, no Paris Saint-Germain ou em um clube inglês”, disse o presidente e proprietário do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, nesta sexta-feira.



O mandatário respondia sobre uma entrevista que Osimhen, que está com a Nigéria na disputa da Copa Africana das Nações, concedeu à rede de TV americana CBS, na qual o atacante, de 25 anos, disse já ter "se decidido" sobre o seu próximo passo na carreira.

Questionado pela mídia italiana após reunião da Liga Italiana de Futebol, De Laurentiis disse não estar surpreso, embora Osimhen tenha assinado uma prorrogação de contrato com os campeões italianos em dezembro. A mídia italiana informou que o contrato contém uma cláusula de rescisão entre 120 e 130 milhões de euros (entre R$ 640 milhões e R$ 694 milhões).

Osimhen foi o artilheiro da Série A na temporada passada, marcando 26 gols e levando o Napoli ao primeiro título da liga desde 1990. De Laurentiis disse que estava se preparando para a partida de Osimhen desde então.

“Sabemos de tudo isto desde o verão passado, e é também por isso que as negociações para a extensão do seu contrato, embora amigáveis, demoraram tanto”, disse De Laurentiis. "Sabemos que ele irá para o Real Madrid, Paris Saint-Germain ou um clube inglês."



Osimhen, eleito Jogador Africano do Ano no ano passado, chegou ao Napoli vindo do Lille em 2020 e marcou 67 gols em 119 partidas em todas as competições. O Napoli está vivendo uma péssima temporada. Está em nono lugar na disputa pelo Calcio e fora da Copa da Itália.

O técnico Luciano Spalletti saiu após a conquista do título, e De Laurentiis nomeou Rudi Garcia para a vaga, mas dispensou o francês em meados de novembro e contratou Walter Mazzarri até o final da temporada. De Laurentiis rejeitou a contratação de José Mourinho como futuro treinador — o português está sem clube depois que a Roma rescindiu seu contrato em meados de janeiro.

"Mourinho no Napoli não está na agenda", disse De Laurentiis. “Ele é um grande treinador, muito simpático, faz parte da história de um certo tipo de futebol. O seu destino irá, sem dúvida, levá-lo para fora de Itália, pelo menos não para Nápoles", concluiu De Laurentiis.

