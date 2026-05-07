Protestos da torcida do Independiente Medellín cancelam jogo do Flamengo

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Um clima de caos nas arquibancadas adiou o duelo entre Independiente Medellín e Flamengo, nesta quinta-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

Com um minuto de bola rolando, torcedores começaram a atirar objetos e sinalizadores, além de tentarem invadir o gramado. Por questões de segurança, os dois times foram para os vestiários rapidamente, aos cinco minutos.





O alvo principal do protesto da torcida do Medellín é contra o ex-presidente e sócio majoritário da SAF do clube, Raúl Giraldo. Após a eliminação na liga colombiana, o dirigente insultou os torcedores do próprio clube, fazendo sinais de "dinheiro".



Após o episódio, Raúl Giraldo renunciou ao cargo de presidente, mas seguiu no comando da SAF. A torcida quer ele fora de tudo. O time terminou a competição em 11º lugar e não vai disputar nenhuma competição sul-americana em 2027.



Após 35 minutos de paralisação, a Conmebol anunciou através do sistema de som do estádio que o duelo estava suspenso, até que os torcedores da "Resistência Norte", precursora do protesto, fossem retirados. Depois de muita espera, de 90 minutos, com a confusão ainda acontecendo entre torcedores e polícia, o confronto foi definitivamente cancelado. O caso agora será encaminhado ao Tribunal de Justiça e o flamengo, com certeza, será considerado vencedor.



Nos vestiários, os jogadores do Flamengo trataram de tranquilizar a família e os torcedores. O meia Jorginho usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está o clima no vestiário. Ele aparece ao lado de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira: "Estamos bem e aguardando".

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