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CHAMPIONS LEAGUE Prova de fogo para o Arsenal contrasta com o conforto de Real Madrid e PSG nas oitavas da Champions Clube inglês é o único dos grandes a deixar sua classificação para as quartas em aberto

A Champions League retoma o seu curso nesta terça-feira, 17, com uma dicotomia clara entre os campos da Europa.



De um lado, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain desfrutam de uma vantagem confortável que lhes permite gerir o ritmo e o desgaste físico.



Do outro, o Arsenal surge como o epicentro das atenções: após um empate estratégico na Alemanha, os Gunners precisam provar que a maturidade demonstrada na Premier League é capaz de sobreviver ao peso de uma noite de mata-mata continental contra o metódico Bayer Leverkusen.

O abismo técnico no Etihad e no Stamford Bridge

A noite em Manchester e Londres será de resistência para os visitantes e de fé inabalável para os anfitriões. O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, enfrenta um cenário raríssimo em sua história recente: a necessidade de reverter um placar elástico de 2 a 0 contra o Real Madrid.



Os espanhóis, mestres em administrar crises e espaços, chegam à Inglaterra com o regulamento debaixo do braço, apostando na transição veloz para punir qualquer desespero dos ingleses.

Cenário ainda mais dramático vive o Chelsea. A derrota pesada na França por 5 a 0 deixou os Blues com a ingrata missão de anular um PSG que joga com a confiança de quem já se vê nas quartas de final. Para o clube londrino, não se trata apenas de tática, mas de uma reconstrução psicológica em 90 minutos contra um adversário que parece ter finalmente aprendido a controlar o caos das oitavas de final.





O equilíbrio mora em Londres

O grande destaque técnico da jornada, contudo, acontece no Emirates Stadium. O Arsenal, que empatou em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, entra em campo sabendo que qualquer erro pode ser fatal. É o confronto mais equilibrado desta terça-feira (17), colocando frente a frente duas das propostas de jogo mais modernas do futebol mundial.

Para Arteta, a partida é o teste definitivo de sua geração: o Arsenal precisa de volume de jogo para sufocar a saída de bola alemã, mas não pode se expor ao contra-ataque cirúrgico que o Leverkusen refinou nesta temporada. É o jogo onde o "holofote" brilha mais forte, justamente por ser o único onde o resultado ainda parece uma folha em branco.

Alvalade sob pressão norueguesa

Mais cedo, às 14h45, o Sporting tenta um milagre logístico e técnico contra o Bodo/Glimt. A equipe norueguesa, que construiu um surpreendente 3 a 0 no jogo de ida, viaja a Lisboa para provar que sua competitividade não depende apenas do clima ártico. Para os portugueses, a missão é encontrar o gol cedo para incendiar o Estádio José Alvalade e tentar desestabilizar uma equipe que, até aqui, tem jogado com uma frieza condizente com suas origens.

Confira o horário e onde assistir os jogos de hoje (17) da Champions League:

Sporting x Bode/Glint - 14h45

Transmissão - TNT e HBO Max

Arsenal x Leverkusen - 17h00

Transmissão - Prime Video, HBO Max, Space

Chelsea x PSG - 17h00

Transmissão - HBO Max

Manchester City x Real Madrid - 17h00

Transmissão - TNT, Prime Video, HBO Max, SBT

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