A- A+

jogos paralímpicos Provas de triatlo dos Jogos Paralímpicos são adiadas por qualidade da água do Sena Informação foi divulgada depois de uma reunião realizada com representantes dos Jogos de Paris-2024

As provas de triatlo que seriam disputadas neste domingo (1º) nos Jogos Paralímpicos de Paris foram adiadas em um dia "como medida de precaução" diante da qualidade da água do rio Sena, anunciaram os organizadores.

As 11 provas do programa, que incluem a parte de natação do triatlo no rio parisiense, serão realizadas na segunda-feira, apesar da chuva que caiu nos últimos dias na capital francesa.

"A análise mais recente mostra uma deterioração na qualidade da água do Sena após as fortes chuvas dos últimos dois dias", afirmaram os organizadores num comunicado.

A informação foi divulgada depois de uma reunião realizada com representantes dos Jogos de Paris-2024, da World Triathlon e de autoridades responsáveis pelos testes de qualidade da água.

A decisão de adiar a competições para segunda-feira "está sujeita às próximas análises da água, que devem cumprir os parâmetros estabelecidos pela World Triathlon para a natação", acrescenta comunicado.

Os organizadores reiteraram que a prioridade "é a saúde dos atletas" e que, "nestas condições, as provas de natação do paratriatlo não podem ser realizadas" no domingo.

Dois treinos foram realizados nas manhãs de quinta e sexta-feira no rio Sena, mas um treino adicional no sábado foi cancelado por precaução.

A prova de paratriatlo consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros de paraciclismo e 5 quilômetros de corrida.

Durante os recentes Jogos Olímpicos de Paris, a contaminação no rio Sena obrigou vários adiamentos das provas de triatlo e da natação em águas abertas.

Veja também

jogos paralímpicos Alexandre Galgani ganha medalha inédita para o Brasil no tiro esportivo