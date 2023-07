A- A+

Copa do Mundo Prováveis rivais do Brasil nas oitavas de final, confira os jogos do Grupo H, deste domingo (30) Alemanha e Colômbia, líderes do grupo, se enfrentam às 6h30

Possíveis adversários do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo, os times do Grupo H, fazem, neste domingo (30), o encerramento da segunda rodada. Líder e favorita para permanecer na liderança, a Alemanha encara a Colômbia, num duelo de vencedoras da rodada anterior, às 6h30. No outro jogo do grupo, Coréia do Sul e Marrocos fazem confrontos de desesperados às 1h30, quem perder está fora do torneio.

Bicampeãs mundiais, a Alemanha conseguiu afastar a desconfiança dos maus resultados pré-copa e goleou Marrocos na rodada de abertura pelo placar de 6x0. Alexandra Popp, atleta da forte equipe do Wolfsburg e uma das maiores artilheiras da história da seleção, marcou dois ainda na etapa inicial. O resto da goleada foi feita já no segundo tempo.

Por sua vez, a Colômbia também teve vitória tranquila no primeiro jogo, também marcando dois gols no primeiro tempo, superando a Coréia por 2x0. As Cafeteras, porém, viveram um susto nesta semana, quando a revelação da equipe, de somente 18 anos, Linda Caicedo, passou mal durante um treinamento. Ainda assim, não passou de um susto e a atleta deve atuar diante das alemãs. O duelo entre europeias e sul-americanas acontece no Allianz Stadium, em Sydney, a partir das 6h30.

Em situação nada confortável se encontram Coréia do Sul e Marrocos, equipes derrotadas na primeira jornada. Ambas equipes entram pressionadas e apenas o resultado positivo interessa as equipes. O empate não é bom resultado para ninguém, principalmente observando a diferença de nível técnico entre as duas primeiras colocadas e o resto do grupo. Asiáticas e africanas se enfrentam no Coopers Stadium, em Adelaide, a partir das 1h30.

