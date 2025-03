A- A+

FUTEBOL Provocação? Atacante da Dinamarca explica comemoração com SIU "na cara" de CR7: "Sonhei" Rasmus Hojlund, astro do Manchester United, celebra resultado na Liga das Nações e ressalta ter astro português como ídolo

Portugal e seu astro Cristiano Ronaldo perderam o jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa para a Dinamarca por 1 a 0 nesta quinta-feira (20), em Copenhague, num jogo em que a seleção nórdica foi superior. Os dinamarqueses monopolizaram a posse de bola desde o início da partida, mas tiveram dificuldades para estabelecer seu domínio. Até que Rasmus Hojlund marcou o gol da vitória dez minutos depois de entrar em campo (78').

O autor do gol então correu para a linha de fundo e "imitou" a famosa comemoração — o "SIU" — de CR7, na reta de visão do astro português. A atitude foi interpretada por internautas como uma provocação e viralizou nas redes sociais. Depois da partida, o jogador negou ter alfinetado o rival, um dos ídolos históricos de seu atual clube, o Manchester United.





— O festejo foi para o meu ídolo, não celebrei assim para gozar com ele ou algo do gênero. O Cristiano teve um impacto tão grande em mim e na minha carreira — destacou o atacante à TV dinamarquesa TV2. — Para mim, marcar num jogo contra ele e contra Portugal é algo grandioso. Lembro-me de um gol dele em 2011. Estava no estádio vendo o jogo e, desde esse dia, ele se tornou meu ídolo. Sonhei muitas vezes com este momento.

Com esse gol, seu oitavo pela seleção nacional, mas o primeiro desde 2023, Hojlund, cujo mau desempenho nos últimos jogos levantou algumas dúvidas, tranquilizou o Estádio Parken.

— Um grande dia em muitos aspectos. Joguei contra meu ídolo, marquei e venci a partida. Não poderia ter sido melhor — ressaltou o artilheiro.

A Dinamarca, que enfrentou Portugal pela primeira vez desde 2015, brilhou desde o início, com Mika Biereth tendo a primeira chance logo aos dois minutos.

Aos 24, Christian Eriksen perdeu um pênalti, defendido por Diogo Costa, que teve uma atuação inspirada e salvou Portugal de sofrer uma derrota mais elástica.

Depois do intervalo, os portugueses pareciam ter recuperado a energia, mas Cristiano Ronaldo, discreto apesar de ter jogado os 90 minutos, e seus companheiros de ataque não conseguiram se sobrepor à defesa dinamarquesa.

O jogo de volta, no próximo domingo, em Lisboa, definirá a seleção que avança ao 'Final Four' da Liga das Nações.

Veja também