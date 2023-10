A- A+

Polêmica Provocação de Soteldo gera confusão em partida entre Santos e Vasco; veja o lance O camisa dez santista pisou com os dois pés na bola no segundo tempo do confronto disputado no último domingo (1)

A grande vitória do Santos por 4 a 1 contra o Vasco, no último domingo (1), na Vila Belmiro, ficou marcada por uma provocação de Soteldo, o camisa dez santista. Quando o Peixe já vencia por 3 a 1, aos nove minutos do segundo tempo, o venezuelano pisou com os dois pés na bola no campo de ataque. Os jogadores do Vasco se revoltaram e teve início uma confusão que resultou em três expulsões. Confira:

Confusão generalizada em Santos x Vasco após provocação de Soteldo e reação de Sebastián Ferreira pic.twitter.com/3uwu5z1Mdv — ge (@geglobo) October 1, 2023

Logo após a jogada, o jogador do Vasco, Sebastián, agrediu Soteldo. Os dois jogadores receberam cartão amarelo do árbitro Anderson Daronco. Outro amarelo foi o goleiro João Paulo. A partida chegou a ficar parada oito minutos e teve as expulsões de Lucas Lima e Rodrigo Fernández, que estava no banco, do Santos, e Medel, do Vasco.

A torcida do Santos ficou na bronca com o cartão recebido por Soteldo, uma vez que pisar na bola não infrige as regras do jogo. Na súmula, Daronco justificou o cartão por "discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva).

O resultado fez o Santos deixar a zona de rebaixamento e chegar na 15° posição com 27 pontos. O Vasco caiu para 16° com um ponto a menos que o Peixe. O Goiás encara o Botafogo nesta segunda-feira (2) e pode ultrapassar as duas equipes em caso de vitória.

