Próxima cerimônia da Bola de Ouro será no dia 22 de setembro em Paris

A- A+

A cerimônia da Bola de Ouro, na qual pela primeira vez haverá o mesmo número de categorias para o futebol masculino e feminino, será realizada no dia 22 de setembro, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (19).

Além da Bola de Ouro feminina, entregue à melhor jogadora do ano pela revista France Football desde 2018 (e cuja versão masculina foi criada em 1956) e do Troféu Johan Cruyff de melhor treinador treinadora, na próxima edição será entregue o Troféu Kopa à melhor jogadora jovem, o Troféu Yashin à melhor goleira e o Troféu Gerd Müller à artilheira da temporada por clube e seleção, prêmios que já existiam no masculino.





Os indicados em cada categoria serão revelados em agosto.

No total, serão entregues 13 prêmios, seis para os homens e seis para as mulheres, além do Prêmio Sócrates à uma personalidade do futebol que se destaque por ações de solidariedade.

A cerimônia, como nos últimos anos, será realizada no Theatre du Chatelet, em Paris, anunciaram a France Football e a Uefa, que desde o ano passado tem parceria com a revista francesa.

Veja também