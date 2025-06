Próxima Champions começa em julho e e já tem 29 times definidos; confira

A- A+

A próxima Liga dos Campeões da Europa já está quase aí, pertinho no calendário. A versão 2025/26 da principal competição interclubes da temporada começará daqui pouco mais de um mês, no dia 8 de julho, e já definiu 29 dos 36 times participantes da sua fase de liga. Neste sábado, o Paris Saint Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0, a maior goleada já aplicada em uma final da competição, e levantou a taça pela primeira vez.

A maior novidade da próxima temporada da Champions é que, pela primeira vez na história, seis equipes do mesmo país disputarão a competição. Depois de Munique, a próxima cidade a receber a final do torneio continental será Budapeste, na Hungria. A decisão da temporada que está por vir está marcada para a Puskás Arena, em 30 de maio do ano que vem.

A Inglaterra, que já contaria normalmente com os quatro primeiros colocados da Premier League (Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea), ganhou um representante extra (Newcastle) pelo desempenho dos seus clubes na atual temporada. Terá ainda o Tottenham, classificado após o título da Liga Europa.

A Espanha foi o outro país que ganhou uma vaga a mais pelo coeficiente da temporada. Com isso, além de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madri e Athletic Bilbao, o Villarreal também ficou com o direito de disputar o torneio.

A Champions 2025/26 já tem pelo menos um estreante assegurado na sua fase de liga: o Union Saint-Gilloise, classificado de forma inédita para a etapa principal da competição (disputou duas vezes as preliminares) ao se sagrar campeão belga pela primeira vez desde a década de 1930.

As sete vagas restantes na fase de liga serão definidas em quatro rodadas de mata-matas preliminares reunindo 46 times de países menos conceituados no cenário do futebol europeu. É essa etapa que terá início já no próximo mês.

Clubes garantidos na fase de liga da próxima Champions

Ajax (HOL)

Arsenal (ING)

Atalanta (ITA)

Athletic Bilbao (ESP)

Atlético de Madri (ESP)

Barcelona (ESP)

Bayer Leverkusen (ALE)

Bayern de Munique (ALE)

Borussia Dortmund (ALE)

Chelsea (ING)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Galatasaray (TUR)

Inter de Milão (ITA)

Juventus (ITA)

Liverpool (ING)

Olympiacos (GRE)

Olympique de Marselha (FRA)

Paris Saint-Germain (FRA)

PSV Eindhoven (HOL)

Manchester City (ING)

Monaco (FRA)

Napoli (ITA)

Newcastle (ING)

Real Madrid (ESP)

Slavia Praga (TCH)

Sporting (POR)

Tottenham (ING)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Villarreal (ESP)

