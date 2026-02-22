Dom, 22 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030

A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo

Reportar Erro
Anéis Olímpicos durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no estádio San Siro. Anéis Olímpicos durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no estádio San Siro.  - Foto: Alexander Nemenov / AFP

Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno já têm destino definido. A edição de 2030 será realizada na região dos Alpes Franceses, na França, marcando o retorno do maior evento de esportes de neve ao país depois de décadas.

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas.

A escolha dos Alpes Franceses como sede pelo Comitê Olímpico Internacional representa um modelo de organização regional, com eventos distribuídos por diversas localidades como Haute-Savoie, Savoie e Briançon, além de competições de gelo em Nice, no sul do país.

A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo. A histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento a partir de 16h30 (horário de Brasília).

Leia também

• COB avalia que Brasil fechou Jogos de Inverno com chave de ouro

• Jogos de Inverno: acidentes com trenós interrompem provas do bobsled; piloto sai de maca

Reportar Erro

Veja também

Newsletter