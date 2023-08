A- A+

SÉRIE C Técnico do Náutico, Fernando Marchiori vê próximas partidas como "duas pedreiras" Fernando Marchiori lamentou o desperdício da vantagem aberta na Curuzu; Timbu perdeu por 4 a 2, de virada

Depois de ter sido derrotado, de virada, pelo placar de 4 a 2 diante do Paysandu, no Pará, o Náutico busca manter o foco voltado à classificação da próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá Brusque e São Bernardo como os dois próximos adversários na disputa nacional. Ambos são vistos como "pedreiras" pelo treinador Fernando Marchiori.

“Sabemos que temos duas pedreiras pela frente. É preciso ter tranquilidade. Abrimos uma grande vantagem. Devíamos ter matado. Se abriu dois (gols), não pode deixar virar (o placar) assim, com tudo o que foi falado e passado para os atletas. Temos que seguir”, projetou com otimismo.

Relembrando as chances desperdiçadas e a abertura no sistema defensivo que resultou na derrota deste domingo (13), Marchiori ressaltou a importância de valorizar as vantagens temporárias que são marcadas durante os jogos, assim como a competência que a equipe deve ter nos próximos duelos para frear o adversário, a fim de que a dor de cabeça não aumente.

“Temos que aproveitar essas situações e não deixar passar. Eles conseguiram o volume (do jogo) e nos colocaram para trás. Eles tiveram o mérito e nós não tivemos a competência de segurá-los nessas situações finais”, lamentou.

A etapa complementar foi o momento do confronto onde o Náutico teve a sua caminhada complicada. O empate aconteceu aos 18 do segundo tempo, com a vantagem sendo firmada em seguida pelo atacante Vinícius Leite, com um chute no ângulo.

O quarto gol do Papão foi em meio aos sete minutos de acréscimos, com Roger aproveitando bem o passe de Nicolas Careca.

“No primeiro tempo, podíamos ter feito três gols, quatro, e ter matado o jogo, mas mesmo assim criamos uma vantagem e nos últimos dez minutos eles acharam ali. Sabíamos que eles iriam voltar com o ímpeto forte depois do intervalo”, confessou.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Náutico, nesta Série C, acontece no próximo sábado (19), às 18h, diante do Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. A arquibancada do espaço tem capacidade de comportar até cinco mil torcedores.

De volta ao Recife, recebe no estádio dos Aflitos o time do São Bernardo, às 16h do próximo dia 26, um sábado.

