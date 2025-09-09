A- A+

Futebol Próximo adversário do Sport, RB Bragantino tem pior média de público da Série A Equipes se enfrentam neste domingo (14), no Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada

Próximo adversário do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, em jogo que será realizado domingo (14), às 11h, no Cícero de Souza Marques, o RB Bragantino tem a pior média de público da competição. Fator que pode diminuir a pressão das arquibancadas em cima do Leão, que soma apenas um triunfo no torneio.









Dados

Segundo dados do site “Ranking CBF”, o RB Bragantino tem uma média de 5.055 torcedores por jogo. A equipe já disputou 11 partidas como mandante no Brasileirão. O pior público foi na estreia da competição, no empate em 2x2 com o Ceará, ainda enquanto atuava no Nabi Abi Chedid. Apenas 2.591 pessoas acompanharam o confronto.

O melhor público do RB Bragantino no Brasileirão até o momento foi no Cícero de Souza Marques, contra o Flamengo. Ao todo, 7.537 torcedores acompanharam a derrota dos mandantes por 2x1 para o time carioca.

Em casa, o RB Bragantino tem apenas o 12º melhor aproveitamento da competição. Ao todo, os paulistas têm cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 51,52% dos pontos ganhos em disputa.

Até mesmo o novato Mirassol, estreando no Brasileirão, tem média de público superior, figurando logo acima, com 6.175 pessoas por jogo. Inclusive, o time ainda não perdeu como mandante na Série A. São seis vitórias e quatro empates (73,3%). Somente Bahia (sete vitórias e três empates) e Flamengo (nove vitórias e três empates) também estão invictos em casa.

No ranking, o Sport tem a quinta pior média de público, com 17.526 torcedores por partida. O Leão está na lanterna da competição, com 10 pontos. Ainda assim, o número é superior ao do Botafogo, quinto colocado, com média de 16.593 alvinegros por confronto.

A melhor média de público na Série A é do Flamengo, com 54.041 torcedores por jogo no Maracanã. Cruzeiro (41.079) e Corinthians (40.161) fecham o top 3. Do Nordeste, o Bahia é quem possui os melhores números, aparecendo em quarto, com 37.765 tricolores por partida.



Retrospecto

Com apenas uma vitória no Brasileirão, alcançada justamente fora de casa, contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, o Sport quer usar o artifício para tentar diminuir o prejuízo na competição. O problema é que o time não vence o adversário como visitante desde 2013, por 2x1, pela Série B.

De lá para cá, o Sport encarou o RB Bragantino mais três vezes em São Paulo, com duas derrotas e um empate. No geral, o encontro mais recente foi no primeiro turno do Brasileirão deste ano, com tropeço por 1x0, na Ilha do Retiro.

