Futebol Próximo de adeus ao Grêmio, Suárez recebe título de cidadão de Porto Alegre Nome do atacante vem sendo vinculado com o Inter Miami, equipe de Messi na MLS

O atacante uruguaio Luis Suárez recebeu nesta terça-feira (29) o título de cidadão de Porto Alegre, a poucos dias de se despedir do Grêmio.

"É uma honra ser cidadão ilustre de uma cidade que me acolheu desde o primeiro momento magnificamente, desde a minha chegada ao aeroporto, tanto a mim como minha mulher e meus filhos. Foi algo muito lindo o que vivemos desde o primeiro dia", disse Suárez após receber a homenagem.

Maior artilheiro da seleção uruguaia, o 'Pistolero' deixará o Grêmio ao final do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada será disputada no dia 6 de dezembro.

Ele tinha assinado contrato até dezembro de 2024, mas reduziu a passagem pelo tricolor gaúcho em um ano devido a uma "lesão crônica" no joelho direito que o impossibilita de corresponder ao nível e à "intensidade" do futebol brasileiro, disse o uruguaio ao anunciar sua saída antecipada em julho.

A imprensa internacional afirma que o atacante tem um acordo para jogar pelo Inter Miami dos Estados Unidos, onde se reencontraria com seu grande amigo Lionel Messi.

"Estamos muito gratos pelo carinho das pessoas, não apenas dos torcedores do Grêmio, que eu sei que gostam de mim e valorizam meu trabalho dentro de campo, mas também dos torcedores rivais, do Inter", afirmou.

"Ir para um time e ser querido pelos rivais não é fácil, e tenho que agradecer por isso", acrescentou Suárez durante o ato na Câmara Municipal de Porto Alegre.

O vereador Airto Ferronato, que propôs a homenagem, justificou o título pelo reconhecimento mundial do jogador, seu compromisso com sua família e a visibilidade que deu a Porto Alegre com sua chegada, em janeiro.

Suárez também recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, entregue pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do estado.

"A dor que dá estar em uma cidade onde se deixa amigos, nossos filhos deixam grandes amizades. Eu deixo um momento único que vivi, que foi fazer gols nos clássicos", afirmou o atacante na Assembleia.

Artilheiro do Grêmio na temporada com 26 gols em 51 jogos, Suárez deu retorno também fora de campo na volta da equipe à primeira divisão do Brasileirão: desde sua chegada, o clube registrou recordes de vendas em suas lojas oficiais e no número de sócios.

Em 2023, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho, a Recopa Gaúcha e ainda briga pelo título do Brasileirão. A três rodadas do fim do campeonato, o time é o quinto colocado com quatro pontos atrás do líder Palmeiras.

