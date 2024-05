Próximo de superar melhor início na Série B, Sport tenta quebrar tabu diante do Ituano

A- A+

Após igualar o melhor começo na Série B desde 2006 - são quatro vitórias em quatro jogos -, o Sport agora tenta superar a marca e chegar ao quinto triunfo na competição.



Contudo, o Leão terá que quebrar um tabu diante do Ituano, adversário desta quarta (15). Jogando fora de casa, o Rubro-negro nunca conseguiu vencer os paulistas.

Ao todo, as equipes se enfrentaram quatro vezes no Novelli Júnior, estádio do Ituano. Foram duas vitórias para o Galo e dois empates, sendo o mais recente na Série B do ano passado, quando os times se enfrentaram na 6ª rodada e empataram em 1 a 1.

Antes disso, o Sport levou um 4 a 1, em 2022, empatou em 1 a 1, em 2006, e perdeu por 2 a 1, em 2005. Todos os duelos foram pela Série B.

Confira os jogos

Ituano 2x1 Sport - Série B de 2005

Ituano 1x1 Sport - Série B de 2006

Ituano 4x1 Sport - Série B de 2022

Ituano 1x1 Sport - Série B de 2023

Momentos diferentes

Algo que pode animar os torcedores do Sport é a fase do Ituano. Além de ocupar a lanterna da Série B com quatro derrotas em quatro jogos, o Galo acumula 15 jogos sem vencer. Por outro lado, o Leão soma apenas uma derrota nos últimos 16 jogos, sendo essa para um adversário de alto nível, o Atlético-MG, fora de casa, pela Copa do Brasil.



