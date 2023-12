A- A+

Sport "Próximo de um desfecho", afirma diretor do Sport sobre negociação com técnico Mariano Soso Segundo Guilherme Falcão, apenas partes burocráticas separam o Leão do anúncio

Nestes primeiros dias de trabalho da nova diretoria de futebol, o Sport tem adotado um tom mais sigiloso nas negociações que envolvem o clube. No entanto, nesta terça-feira (5), pela primeira vez, o comitê gestor rubro-negro afirmou estar em negociações com o técnico argentino Mariano Soso para dirigir o time em 2024.

Em rápido contato com a Folha de Pernambuco, o diretor Guilherme Falcão ressaltou que as partes estão perto de um acerto. "Está próximo de um desfecho", se limitou a falar o dirigente. Ainda segundo Falcão, apenas partes burocráticas impedem o clube de anunciar o treinador de forma oficial.

Aos 42 anos, Soso estava no Melgar, do Peru, onde foi vice-campeão nacional ficando a apenas um ponto do campeão Universitário. Ainda no futebol peruano, foi campeão com o Sporting Cristal, em 2016, e dirigiu o Real Garcilaso.

Apesar de ser jovem, o treinador também soma passagens por outras equipes do continente sul-americano. Soso já dirigiu o CD O'Higgins, no Chile, Gimmnasia, San Lorenzo e Defensa y Justicia, na Argentina, além do Emelec, no Equador.

