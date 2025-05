Próximo rival de Alcaraz em Roland Garros, Damir Dzumhur nasceu durante guerra na Bósnia e foi ator

A- A+

Aos 33 anos, o bósnio e número 67 no ranking da ATP, Damir Dzumhur, enfrenta uma difícil disputa contra o número dois, o espanhol Carlos Alcaraz, pela terceira rodada do torneio de Roland Garros.



No entanto, ser franco azarão na partida desta sexta-feira é apenas mais um capítulo na curiosa história de vida do tenista, que nasceu em meio a uma guerra civil em Sarajevo, capital da Bósnia, morou de favor e, mais velho, ainda participou de dois filmes, um deles premiado pelo Festival de Berlim.

A superação ocorre dentro e fora de campo. O tenista chega à terceira rodada graças às duas vitórias seguidas na competição, pela terceira vez na carreira. O seu início no tênis ocorreu por intermédio do pai, que lhe apresentou o esporte, mas isso anos após uma guerra separar a família por meses.





Nascido no dia 20 de maio de 1992, Dzumhur ainda estava no hospital com a mãe quando tropas sérvias da Bósnia haviam imposto um cerco à Sarajevo, capital do país, que se arrastaria por 44 meses.

— No dia 21 de maio, meu tio veio nos buscar no hospital e, no dia 22 de maio, o hospital foi evacuado e bombardeado — disse Dzumhur à AFP. — Tivemos sorte de ter alguém para nos buscar e tínhamos para onde ir nos primeiros meses.

Já no caso do pai dele, Nerfid, assim como grande parte da população, fugiu da cidade. Ele só conseguiu conheceu o filho quando ele tinha quase um ano.

— Depois de 11 meses, ele de alguma forma voltou à cidade para me ver, então ele estava arriscando a vida para me ver também — disse Dzumhur.

Com o pai, ele começou a treinar no em uma arena em Sarajevo e em um abrigo para refugiados.

Paralelamente a isso, embarcou em uma curta carreira como ator. Quando adolescente, o bósnio conseguiu um papel coadjuvante no premiado filme de guerra "Grbavica" ("Em Segredo", no Brasil), que recebeu um Urso de Ouro pelo Festival de Berlim, um dos mais respeitados do cinema mundial.

Em nova incursão cinematográfica, pouco depois, ele também trabalhou como ator principal em outra produção alemã filmada em Sarajevo: Morderischer Frieden. O nome dele na fita era Durcan.

— A primeira vez que ganhei dinheiro foi como ator — revelou o tenista.

Agora, de acordo com o jornal Marca Esportivo, ele tem quase 6 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões) em prêmios no circuito masculino. Entre os prêmios, estão os três títulos: Moscou e São Petersburgo (2017) e Antalya (2018).

