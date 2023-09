A- A+

Futebol Internacional PSG abre mão de Kang In Lee para tentar evitar 21 meses de serviço militar obrigatório; entenda Sul-coreano do time parisiense partirá para os Jogos Asiáticos na próxima semana, com o objetivo de evitar o serviço militar

O Paris Saint-Germain (PSG) investiu 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 114 milhões na cotação atual) na contratação de Kang In Lee, antevendo um setembro turbulento para ambas as partes.



De acordo com o 'Le Parisien', o clube francês optou por emprestar o ex-atacante do Mallorca para os Jogos Asiáticos que iniciarão em 23 de setembro, buscando evitar os 21 meses de serviço militar compulsório na Coreia do Sul.

Contudo, apenas a conquista direta desses Jogos pode garantir essa isenção, algo alcançado por Heung Min Son, do Tottenham, em 2018, momento marcante que reduziu seu serviço militar para apenas três semanas. A obtenção do ouro nos Jogos Asiáticos ou de uma medalha olímpica são as únicas formas de escapar dessa obrigação nacional.

Enquanto isso, o PSG aguarda o melhor desempenho de Kang In Lee, que teve pouca participação devido a uma lesão após apenas duas partidas. Além disso, a chegada de Dembélé e Kolo Muani no final da janela de transferências diminui seu destaque no time.

Sua ida para os Jogos Asiáticos implicará sua ausência no segundo jogo da Liga dos Campeões contra o Newcastle, no dia 4 de outubro, assim como na visita a Marselha, no dia 24 de setembro. Neste fim de semana, ele também não estará disponível para convocação devido a sua recuperação parcial, e resta a incerteza se estará apto para a primeira rodada da Liga dos Campeões na semana seguinte.



Veja também

Pernambucano Feminino Campeonato Pernambucano Feminino de 2023 terá ação de combate à violência contra a mulher