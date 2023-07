PSG anuncia a chegada de Skriniar, primeira contratação da temporada

A- A+

O Paris Saint-Germain oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação do zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que chega após seis temporadas na Inter de Milão, e um dia depois da apresentação de Luis Enrique como treinador. O jogador de 28 anos, primeira contratação do PSG nesta pré-temporada, se comprometeu com a equipe campeã francesa "até 30 de junho de 2028", segundo comunicado do clube.

O jogador vem reforçar uma defesa parisiense que sofreu o recorde de gols sofridos por um campeão francês, quarenta, o pior total em vinte anos (superando os 41 sofridos pelo Lyon em 2003).

"Estou muito feliz por fazer parte deste clube maravilhoso. O PSG é um dos clubes mais fortes do mundo, com jogadores de nível mundial e adeptos fantásticos", reagiu o jogador, citado em comunicado do PSG.

O Paris Saint Germain tentava há meses a contratação do jogador, mas a Inter pedia 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) no ano passado, ou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) no mercado de inverno. O PSG esperou o fim do contrato com o Inter para trazê-lo.

Formado no MSK Zilina, onde jogou desde os 17 anos antes de rumar à Sampdoria em 2016, de onde iria para o Inter, Skriniar é um dos pilares da seleção eslovaca, da qual se tornou capitão após o anúncio da aposentadoria internacional de Marek Hamsik.

