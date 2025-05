PSG e Arsenal duelam por vaga na final da Champions nesta quarta (7); veja onde assistir

A- A+

PSG e Arsenal definem, nesta quarta-feira (7), o segundo finalista da temporada 2024/2025 da Liga dos Campeões da Europa. O duelo acontece no Parc des Princes, em Paris, às 16h (horário de Brasília).

Os parisienses chegam em vantagem para o jogo de volta após vencer a ida por 1 a 0, em Londres. Um empate já garante a equipe de Dembelé e companhia na decisão do torneio.

Por outro lado, apenas a vitória interessa para os Gunners para chegar à final. Um triunfo com um gol de diferença leva o confronto para a prorrogação, já por dois gols ou mais garante a equipe de Londres na decisão.

Quem avançar do jogo desta quarta enfrenta a Inter de Milão na decisão do torneio. Os Nerazzurri eliminaram o Barcelona em jogo eletrizante no San Siro, na terça (6), por 4 a 3, e estarão na Allianz Arena, no dia 31 de maio, em Munique, para duelar pela Orelhuda.

Como chega o PSG

Apesar de um começo irregular na Liga dos Campeões, inclusive, garantindo a classificação ao mata-mata da competição apenas na última rodada da fase de liga, o PSG vem embalado para chegar à sua segunda final do torneio na história.

Nas fases anteriores, os parisienses eliminaram Brest, o favorito Liverpool e o Aston Villa, em ordem.

Apesar de não ter grandes estrelas como em temporadas passadas, o PSG vem se destacando bastante coletivamente. O principal nome da equipe, no entanto, tem nome e sobrenome: Ousmane Dembélé. O atacante é o artilheiro do time na temporada com 33 gols, tendo marcado oito na Liga dos Campeões.

Como chega o Arsenal

Com campanha bastante sólida na fase de liga, terminando em terceiro lugar e garantindo presença direta nas oitavas de final, o Arsenal veio avassalador para a fase de mata-mata.

A primeira vítima foi o PSV, quando os Gunners chegaram, inclusive, a vencer o primeiro jogo por 7 a 1. Já o segundo time que o Arsenal não tomou conhecimento foi o Real Madrid. Os ingleses eliminaram os maiores vencedores do torneio com vitória nos dois jogos (3 a 0 e 2 a 1).

O brasileiro Gabriel Martinelli, com a companhia de Saka e Merino, deve ser a principal dor de cabeça do PSG neste duelo de volta.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé,. Técnico: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Martinelli e Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: TNT Sports e MAX.



