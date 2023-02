A- A+

Desfalque PSG confirma ausência de Mbappé no jogo de ida da Champions League contra o Bayern de Munique O francês sentiu uma lesão na coxa na partida contra o Montpellier e vai precisar de três semanas para se recuperar

O PSG divulgou nesta quinta-feira (02) que o atacante Kylian Mbappé vai precisar de três semanas para se recuperar da lesão na coxa sofrida na partida contra o Montpellier. Assim, o francês vai perder o jogo de ida das oitavas de finais da Champions League contra o Bayern de Munique.

Com a hegemonia na França, a Liga dos Campeões segue sendo a principal ambição do PSG. O primeiro jogo contra o Bayern está marcado para o dia 14 de fevereiro, na França. Mbappé só deve retornar aos campos a partir do dia 23.

Ao lado de Messi e Neymar, Mbappé é um dos astros da equipe parisiense. Se tudo seguir dentro do esperado, ele deve jogar a partida da volta, no dia 08 de março, na Alemanha.

O zagueiro Sergio Ramos também saiu machucado na última partida. O clube informou que novos exames serão realizados nesta quinta (02).

Veja também

Náutico Jean Mangabeira celebra titularidade no Náutico e projeta jogo difícil contra o CRB