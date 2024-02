PSG, Bayern e muito mais: veja onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões desta quarta (14)

A- A+

As oitavas de final da Liga dos Campeões continuam nesta quarta-feira (14). Desta vez, é o momento do PSG entrar em campo, no Parque dos Príncipes, na França, às 17h (horário de Brasília), diante da Real Sociedad, sensação da primeira fase. Além desse jogo, Lazio mede forças contra o Bayern de Munique, no mesmo horário, no Estádio Olímpico, na Itália.

Na primeira leva de jogos das oitavas de final, na terça-feira (13), o Manchester City confirmou o favoritismo e bateu o Copenhague por 3 a 1, em mais uma boa exibição da equipe comandada por Pep Guardiola. Além disso, o Real Madrid, maior campeão da competição, triunfou sobre o RB Leipzig, por 1 a 0.

Na próxima terça-feira (20), completam a primeira rodada das oitavas da Champions League os confrontos entre PSV e Borussia, e Inter e Atlético de Madrid. Na quarta (21), se enfrentam ainda Porto e Arsenal, além do duelo entre Napoli e Barcelona. Todas as partidas acontecem às 17h.

Confira, abaixo, onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões desta quarta-feira (14):

PSG x Real Sociedad: TNT e HBO Max

Lazio x Bayern de Munique: Space e HBO Max

