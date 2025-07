PSG ensaia marcação sob pressão para surpreender o Bayern nas quartas do Mundial

A- A+

Luís Enrique não esconde sua satisfação com o elenco do Paris Saint-Germain até agora no Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Mas sabe que terá uma pedreira pela frente nas quartas de final e celebra os dias de preparação para tentar acabar com a freguesia diante do Bayern de Munique. Uma de suas artimanhas será a marcação alta sob pressão.

Depois de perder os quatro últimos embates diante dos alemães sem sequer anotar um gol, o técnico espanhol espera roubar a bola no campo de ataque para ficar mais próximo de vazar os alemães no jogo agendado pra sábado (13h de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O primeiro treino visando o confronto com o gigante alemão ocorreu no campo lateral do Estádio Fifth Third da Universidade Estadual de Kennesaw, na Geórgia, nesta quarta-feira. "Será um compromisso inevitavelmente difícil neste nível da competição e teremos de nos preparar bem para a partida. Mas temos tempo necessário", avaliou Luís Enrique, confiante em deixar seu time totalmente pronto em três dias de atividades.

Nesta quarta, o trabalho foi dedicado à marcação adiantada com foco na recuperação de bola. O Bayern mostrou-se vulnerável defensivamente diante do Flamengo (ganhou por 4 a 2) e a ideia dos franceses é pressionar na saída de bola. Outro aprimoramento foi na circulação. Os franceses querem envolver seus marcadores com muita correria e troca de posições.

"Será uma grande partida, boa de se jogar e esperamos fazer o melhor possível", afirmou o volante João Neves, autor de dois gols diante do Inter Miami (goleada por 4 a 0) e ciente que deve novamente ter espaços para aparecer de surpresa pelo fato de os alemães jogarem com quatro peças ofensivas.

