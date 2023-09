A- A+

Futebol Internacional PSG cai em casa para o Nice e sofre primeira derrota da temporada Com o triunfo, equipe do sul da França ultrapassa o time da capital na tabela da Ligue 1

Apesar dos dois gols de Kylian Mbappé e da estreia de Randal Kolo Muani, o Paris Saint-Germain sofreu sua primeira derrota na temporada nesta sexta-feira (15), ao cair para o Nice por 3x2, no Parque dos Príncipes, na abertura da quinta rodada do Campeonato Francês.

O Nice, que segue invicto, sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela, um ponto atrás do líder Monaco, que no domingo visita o Lorient, enquanto o PSG cai para terceiro.

Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos com Terem Moffi, mas pouco depois Mbappé empatou para os parisienses (29').

No segundo tempo, Gaëtan Laborde (53') recolocou o Nice na frente e Moffi marcou mais uma vez para aumentar a vantagem (68').

Perto do apito final, Mbappé diminuiu para o PSG (87'), aproveitando passe do estreante Kolo Muani, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Gonçalo Ramos.

